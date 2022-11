Smutny widok. Rozebrano dom znany z serialu "Ranczo"

Losy sympatycznych mieszkańców wsi Wilkowyje przez lata gromadziły przed telewizorami tłumy widzów. Nie ma wątpliwości co do tego, że "Ranczo" to jedna z najpopularniejszych polskich produkcji ostatnich lat. Serial gościł na antenie TVP1 przez prawie 10 lat. Ostatni premierowy odcinek produkcji został wyemitowany w 2016 r.