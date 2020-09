Rafał Ziemkiewicz odchodzi z TVP Info? Dziennikarz rozważa zawieszenie współpracy

Rafał Ziemkiewicz nie wróci do TVP Info? "Wydawca nie wpisuje mnie w grafik"

W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl przyznał, że wszystko zaczęło się od tego, że "publicznie ocenił gorzej niż źle zarówno sam projekt, jak i sposób wprowadzenia ustawy". - Bez żadnych rozmów konsultacji społecznych itp. Użyłem publicznie sformułowania o szaleństwie Jarosława Kaczyńskiego. Wówczas zadzwonił do mnie wydawca „W tyle wizji” i zapytał, czy zamierzam to samo powiedzieć na żywo na antenie. Zapewniłem go, że oczywiście tak, powiem to samo na wizji. Skończyło się więc na tym, że zawarliśmy dżentelmeńską umowę: wydawca nie wpisuje mnie w grafik „W tyle wizji” do czasu, aż wyjaśni się ostatecznie sprawa z ustawą.