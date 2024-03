Rafał Maserak w "Love Island". Tancerz chyba pomylił programy

Maserak podkreślił też, że uczestnicy zupełnie się go nie spodziewali. - Oni byli w szoku. Nie wiedzieli, po co ja się tam znalazłem, ale później się rozkręcili i było naprawdę wesoło. Starałem się dać im taką fajną energię i wydaje mi się, że im przekazałem, ale to, co się wydarzyło, to musicie obejrzeć. Widać, że jest tam gorąco.