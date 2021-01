Wpadka na sylwestrze. Maserak się zagalopował

Wpadki na żywo zdarzają się nawet najlepszym. Przejęzyczenia, nerwowe śmiechy i próby ratowania programu to "chleb powszedni" dziennikarzy. Niektórzy potrafią z tego wybrnąć lepiej, inni gorzej. Ale każdy stara się zrobić wszystko, by widzowie nie wyłapali pomyłki. Rafał Maserak, który współprowadził Sylwestrową Moc Przebojów w Polsacie, niestety zalicza się do tej drugiej grupy. Choć tancerz uznawany jest za telewizyjne zwierzę, sylwestrowe emocje wzięły nad nim górę.