Rafał Maserak był stronniczy w "Tańcu z gwiazdami"? Odpowiada na zarzuty, że miał pupilkę

- Ja słyszałem za każdym razem, po każdym odcinku, że albo faworyzuję Maffashion, albo faworyzuję Roxie, za każdym razem kogoś innego. [...] Nikogo nie faworyzowałem. Patrzyłem na to, co się dzieje danego dnia na parkiecie i patrzyłem na to, co pary reprezentują w odcinku i tyle. W jednym odcinku podobała mi się Maffashion, w drugim mi się podobała Roxie, w trzecim Anita - podsumował Rafał Maserak.