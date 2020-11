Rafał Maserak boi się wychodzić na ulicę. "Jestem zszokowany"

Nie ustają protesty w ramach Strajku Kobiet. W czwartek około południa grupa demonstrantów zgromadziła się przed gmachem Sądu Okręgowego na al. Solidarności. Ludzie zaczęli siadać na jezdni, dochodziło do przepychanek z policjantami, którzy wyciągali protestujących z tłumu. Wszystko to na oczach Rafała Maseraka, który akurat przejeżdżał tamtędy z synkiem.

Maserak relacjonował całe zajście na Instagramie. Najpierw z oddali nagrywał przepychanki z policją i krzyczał: "Co tu się dzieje? Zostawcie go! ZOMO!". Później podszedł z włączoną kamerą do protestujących siedzących na jezdni, wokół których krążyli funkcjonariusze.

"Ja wiem, co się teraz dzieje na ulicach w naszym kraju. Ale to, co widziałem na własne oczy, przerosło wszystko, co myślałem" – mówił roztrzęsiony Maserak.