Żyje z oszczędności i odkłada ślub. "Tak nie da się żyć"

Rafał Maserak jest jednym z wielu gwiazdorów, którym koronawirus wywrócił życie do góry nogami. Z dnia na dzień stracił źródło dochodu, żyje z oszczędności i choć nie wie, co przyniesie jutro, to jest dobrej myśli. Mówi też otwarcie, co ze ślubem, do którego przymierza się od dwóch lat.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Rafał Maserak przez koronawirusa musiał odejść z "Tańca z gwiazdami" (ONS.pl)