Rafał Brzozowski refleksyjnie o rozstaniu. Co na to jego nowa partnerka?

- Potrafimy zająć się robieniem kariery, zarabianiem pieniędzy i wszystkim dookoła, a nie zauważamy, że psuje się to, co ważne pomiędzy bliskimi sobie ludźmi. (...) Łudzimy się, że jeszcze jesteśmy razem, że to jeszcze można poskładać i nagle okazuje się, że wszystko już stracone. Mimo to tkwimy w tej relacji i ani jedno, ani drugie nie chce odejść. Takie sytuacje są wyniszczające - wyznał.