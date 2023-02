Rafał Brzozowski przestrzega swoich fanów. Podszywają się pod niego oszuści

- Dochodzą do mnie głosy od jakiegoś czasu, że ktoś z uporem maniaka fałszuje moje konta. Podszywa się pode mnie i cały czas próbuje was zwodzić, że to ja do was piszę, to jeszcze wyłudzać pieniądze, co jest karygodne. Bardzo was proszę, żebyście pilnowali, z jakiego konta pisze do was ktoś w moim imieniu - oznajmił.