Rafał Brzozowski o pracy w TVP. "Dlaczego miałbym się wstydzić?"

Rafał Brzozowski z powodzeniem łączy zawód piosenkarza i prezentera telewizyjnego. To dzięki telewizji zrobiło się o nim głośno. Najpierw, gdy wystąpił w "Szansie na sukces", a później w "The Voice of Poland". W obu programach nie odniósł jednak znaczących sukcesów. Nie przeszkodziło mu to jednak w realizacji marzeń.