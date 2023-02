Rafał Brzozowski brylował w "Sprawie dla reportera". Przyćmił poszkodowanych

Rafał Brzozowski to jedna z gwiazd TVP, którą możemy oglądać niemal w każdym programie i podczas niemal każdego koncertu organizowanego przez Telewizję Polską. Choć na co dzień jest gospodarzem kilku programów, m.in. "Jaka to melodia?", nie przeszkadza to, by na antenie prezentował swój wokalny talent. Śpiewał nawet w "Kole fortuny".