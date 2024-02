Rafał Bryndal ma 64 lata. Jest szczęśliwie zakochany

- Co chwilę dopadają mnie jakieś kryzysy. Szczerze przyznam, że kryzys wieku średniego przeżyłem dość późno. Ale też późno poczułem się dorosły. Do dziś trudno uwierzyć mi w to, ile mam lat. Czuję się znaczniej młodziej, niż wskazywałaby na to moja metryka. Myślę, że daleko mi do dziadersa. Jednak z pewnością stałem się bardziej refleksyjny. Co nie oznacza, że opuściło mnie poczucie humoru - powiedział w Plejadzie.