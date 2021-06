Radio Nowy Świat z problemami. Mniej patronów i miesięcznych wpłat

"To hiobowe wieści, bo strata tysiąca patronów to poważna sprawa - uważa prof. Wiesław Godzic, medioznawca z Uniwersytetu SWPS. - Sądziłbym, że stacja jest jeszcze w okresie euforii. Myślałem, że radio pnie się nadal, bo to dobra, ciekawa rozgłośnia, w której pojawiły się także nowe, wcześniej nieznane głosy. Źle by było, gdyby Radio Nowy Świat zaczęło się teraz wycofywać aż do zupełnego upadku. Ja w to nie wierzę, bo potrzebna jest nam stacja inteligencka, wielkomiejska, ale być może polski słuchacz oczekuje czegoś innego".