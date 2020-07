Radio Nowy Świat w WP Pilot i Open FM. Coraz szerszy dostęp do nowej rozgłośni

Gdzie słuchać Radia Nowy Świat?

O godzinie 6:00 rano rozpocznie w internecie nadawanie Radio Nowy Świat. To wspólna inicjatywa byłych dziennikarzy i słuchaczy Trójki sfinansowana w całości z wpłat darczyńców za pośrednictwem platformy Patronite. Radia będzie można słuchać wyłącznie w streamingu m.in. za pośrednictwem strony internetowej nowyswiat.online, aplikacji mobilnych w Android i iOS czy Replaio, Patronite Audio, My tuner. Nową rozgłośnię będzie można też znaleźć na platformie telewizyjnej WP Pilot oraz radiowej Open FM.Twórcy RNŚ wciąż pracują nad tym, by zwiększyć liczbę kanałów, dzięki którym dotrą do słuchaczy. Rozmowy na ten temat trwają także z największymi sieciami kablowymi Canal+, Vectrą czy UPC. W sieci krąży też petycja, by RNŚ dołączyło do popularnej platformy TuneIn.