Rachoń miał nietęgą minę po słowach Kowalskiego. To naprawdę padło na wizji

- Ja tu nie przychodzę, żeby podsycać u państwa negatywne nastroje. Są pozytywne wzorce do wykonania, jest taki prezydent Turcji, nazywa się Erdogan. On zrobił w ciągu paru dni porządek w państwie, posadził i sędziów, i profesorów, i generałów do więzienia. I nadal jest podejmowany z honorami we wszystkich stolicach świata - mówił działacz narodowy i były kandydat na prezydenta RP.