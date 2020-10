"Pytanie na Śniadanie" z wyższą oglądalnością niż "Dzień Dobry TVN"

"Pytanie na Śniadanie" TVP było najpopularniejszym porannym programem we wrześniu tego roku. Według danych Nielsen Audience Measurement dla portalu wirtualnemedia.pl w grupie komercyjnej 4+ "PnŚ" oglądało średnio 439,3 tys. osób.

Roszady w programach śniadaniowych

Wszystkie trzy poranne programy straciły jednak widzów w stosunku do wyników z września 2019 r. Strata "PnŚ" to ponad 30 tys. oglądających, "DDTVN" nieco ponad 40 tys., a "Nowy dzień z Polsat News" wybierało prawie 6 tys. osób mniej.

Przypomnijmy, że w programach śniadaniowych TVP i TVN doszło do zmian w zespołach prowadzących. W "PnŚ" Maciej Kurzajewski i Katarzyna Cichopek zajęli miejsce Roberta El Gendy'ego i Tamary Gonzalez. Z kolei w "DDTVN" nie ma duetu Kinga Rusin-Piotr Kraśko. Ona odeszła ze stacji, on przeniósł się do redakcji "Faktów". Utworzono nową parę prowadzących, którą tworzą Agnieszka Woźniak-Starak i Ewa Drzyzga.