"Pytanie na śniadanie": Cichopek nie mogła liczyć na entuzjastyczne przyjęcie

Katarzyna Cichopek w ostatnim czasie wzbudza spore zainteresowanie. Wieloletnia gwiazda "M jak Miłość" dostała od TVP sporą szansę na to, by ponownie zaistnieć. Tuż po tym, jak odeszła Tamara Gonzalez Perea, jej miejsce w "Pytaniu na śniadanie" zaproponowano właśnie aktorce. W duecie z nią zestawiono Macieja Kurzajewskiego.

"Cała ekipa była bardzo zaskoczona tym wyborem i, mówiąc delikatnie, nie było to pozytywne zdziwienie. Program przechodzi teraz przez trudny okres. Wszyscy liczyli, że zespół zasili ktoś doświadczony i z dziennikarską renomą, a nie aktorka, która w swojej telewizyjnej karierze położyła chyba każdy możliwy program, jaki dostała do prowadzenia. To nic personalnego, historia pokazała po prostu, że takie eksperymenty nigdy nie kończą się dobrze. Niektórzy żartują, że co by się nie działo, Kasia i tak będzie się uśmiechać " - powiedziała osoba z ekipy programu w rozmowie z serwisem "Plotek".