Putin odciął dziennikarzy. Musiała uciekać

- Wiedzieliśmy, że nowe prawo zostanie wprowadzone w Rosji i tak się stało. Jeśli nazwiesz wojnę wojną, jeśli powiesz o tym, co się dzieje, jeśli powiesz, że Rosja napadła sąsiedni kraj i że odpowiedzialny jest za to Władimir Putin, oskarżą cię o szerzenie kłamstw i trafisz na 15 lat do więzienia - komentuje dziennikarka.