Przyszłość Rafała Brzozowskiego w TVP klaruje się coraz bardziej. I przybiera czarne barwy

Póki co Janowski będzie zajęty jurorowaniem w show Polsatu "Twoja twarz brzmi znajomo". Według Plejady, aktualne plany są takie, że Rafał Brzozowski skończy nagrania 30 odcinków teleturnieju tak, żeby wypełnić ramówkę do kwietnia, a dopiero potem zastąpi go Robert Janowski. Jak podaje "Fakt" niezagrożony jest finał "The Voice Senior" z Brzozowskim jako prowadzącym, który odbędzie się 17 lutego.