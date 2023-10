"Przyjaciółki" tracą widzów. Nawet śmierć głównej bohaterki nie pomogła

Nie zapowiada się, by średnia obecnego sezonu mogła wzrosnąć, o czym świadczy popularność drugiego odcinka. To właśnie w nim pokazano śmierć Zuzy, w którą od samego początku wcielała się Anita Sokołowska. Odejście aktorki z obsady po 11 latach było szumnie zapowiadane, podobnie jak dramatyczne okoliczności śmierci jej bohaterki. Mimo to "Przyjaciółki" przyciągnęły w tamtym tygodniu przed telewizory zaledwie 698 tys. widzów.