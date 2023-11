Przez ten romans mogli stracić wszystko. Gorący serial z polityką w tle już w Polsce

Istnieją osoby, które są gotowe prześladować konkretne grupy ludzi. I nie sądzę nawet, by sami wierzyli w to, co głoszą. Robią to, by zyskać władzę. Gdy sprawią, że zaczniemy się siebie bać nawzajem, staną się silniejsi. Nie sądzę, by McCarthy wierzył w to, co mówił. Nie sądzę, by obchodziło go, czy ktoś jest komunistą albo homoseksualistą. Wiedział tylko, że jeśli zacznie kogoś atakować, będzie o nim głośno, a to mu da władzę. Widzimy to na co dzień.