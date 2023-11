Koniec roku z hitami. Kalendarz nowości na SkyShowtime

Jak grudzień, to Święta, a jak Święta, to i filmy świąteczne, idealne do oglądania w gronie rodzinnym przy ciepłym, migającym świetle lampek choinkowych. SkyShowtime zadbał o to, aby jego subskrybenci mieli z czego wybierać. "Wesołe kurcze święta" z Robinem Williamsem, dwie części "Złego Mikołaja" o odkrywaniu magii Świąt, "Grinch: Świąt nie będzie" z Jimem Carreyem, "The Holiday" pełne gwiazd (Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black) czy "Białe Boże Narodzenie" z 1954 r. – dla każdego coś dobrego.