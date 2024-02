Przewozili towar w implantach piersi. Zysk był niewiarygodny

I mowa tu nie tylko o wyniszczającym uzależnieniu, ale i niebezpiecznym dla życia działaniu narkotyków i dodawanych do nich substancji, nad którymi nie ma żadnej kontroli. Serial dokumentalny Super Polsatu przypomina widzom, co narkotyki mogą zrobić z ludzkim organizmem, jak są produkowane i doprawiane przez wytwórców oraz pośredników. Tłumaczy również, w jaki sposób trafiają do obiegu, jak wygląda narkotykowa mapa świata oraz przemyt nielegalnych środków do Polski.