Przewodniczący KRRiT zgodził się na wpis TVN24 do rejestru. Piasecki: "Nie kończy to sprawy 'lex TVN'"

Zgodził się na to Witold Kołodziejski, przewodniczący KRRiT. W oficjalnym oświadczeniu napisano, że do operatorów telewizyjnych wysłano "zgodę na wpis do rejestru programu TVN24 na koncesji Discovery Communications Benelux B.V.". "Decyzja zapewnia ciągłość nadawania programu TVN24 również po 26 września 2021 r., niezależnie od wyników toczących się obecnie postępowań" - czytamy dalej.