Przeszłość kontrowersyjnej ekspertki TVP. Kiedyś była gwiazdą programu dla dzieci

Jednak kariera medialna Magdaleny Korzekwa-Kaliszuk rozpoczęła się znacznie wcześniej. 23 lata temu, widzowie mogli ją oglądać w katolickim programie TVP dla dzieci "Ziarno", który prowadziła do 2005 roku. Jak sama wspominała w rozmowie z katolickim portalem Opoka, do TVP trafiła dzięki udziałowi w castingu, na którym musiała odpowiedzieć na pytanie: "Co bym zrobiła, gdybym była wszechmocna tak, jak Pan Bóg?". Jej odpowiedź, że chciałaby, aby wszystkim ludziom żyło się dobrze na ziemi, przekonała jurorów do jej osoby.