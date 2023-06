Nagość i orgie. Pikantne sceny trafiają do serwisów dla dorosłych

Przypomnijmy, że "Idol" został zrealizowany przez Sama Levinsona, twórcę głośnego i kontrowersyjnego serialu "Euforia", który szokował nagością, seksem, scenami, w których nastoletni bohaterowie wyniszczają się przeróżnymi używkami lub sięgają po przemoc. Niektórzy widzowie pytali: jaki jest sens pokazywania takich rzeczy? Odpowiedź twórcy była prosta. To terapia szokowa, która ma wstrząsnąć odbiorcami, prowokować, ale i zapraszać do dyskusji. To wyjaśnienie nie broni się jednak w przypadku "Idola".