Przemek Kossakowski zabrał głos ws. show "To tylko kilka dni". Broni pomysłu TVN

"Z chorobliwą fascynacją obserwuję to, co od kilku dni dzieje się wokół programu 'To tylko kilka dni'. To wyjątkowe doświadczeniem, ponieważ doskonale pamiętam, w jaki sposób, trzy lata temu przestrzegano mnie przed angażowaniem się w ten dziwny projekt, o dziwacznym tytule 'Down the Road" - pisze w obszernym poście.