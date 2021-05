"To tylko kilka dni" w ogniu krytyki. Aleksandra Petrus skrytykowała nowy program

"No jacy to cudowni rycerze na białych rumakach, co wjadą tam i pomachają czarodziejską różdżką! I wszystko będzie dobrze! A na dodatek sami przejdą przemianę wewnętrzną! Bo przecież nie ma lepszego coachingu niż przekonanie się, że "inni mają gorzej, więc jak docenię, co mam! (..) Kto sobie lepiej poradzi z kąpielą? Basia czy Misiek? Czy Sławomir przeżyje widok protezy? A może ktoś polegnie jednak przy odleżynach? CZUJECIE TO NAPIĘCIE? Ale nie martwcie się, gwiazdki dadzą radę, w końcu to "TYLKO KILKA DNI" - napisała Petrus.