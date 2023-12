Przełomowy materiał w TVP. Były ksiądz zabrał głos

"Wtedy mówiłem, jak dobrze pamiętam, o robieniu dobra i różnych inicjatywach na rzecz wspierania innych. To było echo adwentowej akcji zrobionej z redakcją Aleteii, kiedy chodziłem po ulicach Lublina i pytałem ludzi co mogę dla nich zrobić. To była inicjatywa zachęcająca innych do tego, żeby zainteresować się drugim człowiekiem. Akcja odbiła się dużym echem i pozytywnym przyjęciem" - opisuje.