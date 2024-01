Przełom ws. TVP Info. Jest oświadczenie nowych władz

"Obiecujemy wypełniać te obowiązki i bierzemy za to odpowiedzialność. Będziemy Wam podawać informacje, które będą istotne dla 'całego społeczeństwa i poszczególnych jego części', do czego zobowiązuje nas ustawa. Misja publiczna to dla nas bycie użytecznym dla każdego, kto trafia na portal tvp.info. Interesuje nas to, czym żyje Polska i to, co dzieje się na świecie. W natłoku informacji, które docierają ze wszystkich zakątków globu, będziemy szukać tych najważniejszych. Tam, gdzie pojawiają się kontrowersje, będziemy dostarczać Państwu przede wszystkim sprawdzone fakty – a po nich analizy i komentarze ekspertów" - dodano.