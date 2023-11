"Przeklinam cię". Znana jest data premiery serialu "The Curse"

"Serial jest straszny i rozdzierający. Jest też pomysłowy, prowokacyjny, dziwnie hipnotyzujący i zupełnie niepodobny do niczego, co można było do tej pory zobaczyć w telewizji. Będzie kochany i nienawidzony w równym stopniu. Muszę być telewizyjną masochistką, skoro pokochałam 'The Curse'" - napisała na gorąco po obejrzeniu dziennikarka "The Guardian".