Przekazała fanom smutne wieści. Julia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" rozstała się z partnerem

W szóstej edycji randkowego show TVN eksperci dobrali do siebie Julię i Tomka. Choć kobieta bardzo starała się otworzyć na mężczyznę, być szczerą i zaangażowaną, on zranił ją na oczach całej Polski swoimi uwagami na temat jej wyglądu. Próbował nakłonić żonę do schudnięcia, choć sam nie był Adonisem.