Przed nami półfinał "The Voice Senior". Poznajcie szczegóły

W sobotnim półfinale każda drużyna zostanie podzielona na dwa trzyosobowe zespoły. Do wielkiego finału drugiej edycji "The Voice Senior" przejdzie ośmioro uczestników - po jednym z każdej trójki. O tym, kto będzie miał szansę walczyć o tytuł Najlepszego Głosu wśród Seniorów w Polsce, zdecydują trenerzy, którzy razem z widzami usłyszą takie przeboje jak "Sen o Victorii", "Nie mogę ci wiele dać", "Moje serce to jest muzyk", "Hello" czy "Can’t Take My Eyes Off You".