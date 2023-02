Co innego jednak wzywać do walk czyjeś dzieci, a co innego chronić własnego syna. Okazuje się, że syn Sołowjowa, 21-letni Danił, zamiast być mięsem armatnim pod Bachmutem, cieszył się do niedawna urokami Londynu. Pracował tam jako męski model. Jak głoszą tweety, podczas gdy Danił zastanawiał się, jaką modną imprezę wybrać w stolicy Wielkiej Brytanii, czy na jaki kolor pomalować paznokcie, jego rówieśnicy siedzieli w okopach.