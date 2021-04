Prokuratura zajmie się sprawą Jakimowicza. Jest "zawiadomienie o handlu dziećmi"

"Nasza organizacja złożyła zawiadomienie o handlu dziećmi w celach pedofilskich, w którym miał brać udział Jarosław Jakimowicz. W swojej autobiografii, którą promował jako autentyczny zapis zdarzeń z przeszłości, Jakimowicz przyznał się do współpracy z przestępcami handlującymi dziećmi w celu gwałcenia ich i wykorzystywania ich jako niewolników seksualnych. Co więcej, gwiazdor z TVP przyznał się do zawierania tego typu transakcji i opisał zakup dziecka, które miało mu służyć za 'żonę'. Jakimowicz już planował nawet jak zalegalizować taką dziewczynkę i w jaki sposób umieścić ją w szkole" - podaje Ośrodek powody, dlaczego złożył zawiadomienie.