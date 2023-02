Prokop o odejściu z "DDTVN". Trudno o bardziej wymowne słowa

Co jakiś czas pojawiają się jednak plotki, że Prokop lub Wellman chcą pożegnać się z popularną telewizją śniadaniową. Plejada postanowiła zapytać Prokopa, czy rzeczywiście można odnaleźć jakieś ziarno prawdy w tych doniesieniach. Prezenter odpowiedział w bardzo stanowczy sposób. - Nie wiem, skąd się biorą różnego rodzaju pogłoski. Takie jest prawo dżungli. Ludzie sobie gadają i tworzą różne alternatywne wersje rzeczywistości. Publikują to, próbując przyciągnąć ruch na swoje strony, tworzyć klikbajtowe tytuły, które mają sprawić, że ludzie wejdą, a reklamodawcy będą szczęśliwi, a z prawdą to zwykle ma niewiele wspólnego - rzucił.