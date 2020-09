"Projekt Lady": fontanna łez. Nie potrafiły zapanować nad emocjami

Krnąbrne uczestniczki "Projektu Lady". "Dopiero ku*wa co gumę włożyłam do gęby"

W nagrodę trafiły do SPA. Jednak nie dla każdej dziewczyny było to miłe spotkanie. Oliwia rozpłakała się, gdy specjalistka skróciła jej bardzo długie, sztuczne paznokcie. Jak przyznała, ma masę kompleksów i lubi myśleć, że chociaż paznokcie ma ładne.

Kolejnym dramatem okazała się zmiana fryzur i pozbycie się sztucznych rzęs. Znowu polały się łzy przy cięciu włosów. "Źle się czuję w grzywce, jest ciężka do układania. Nie dość, że mam tyle włosów, to jeszcze k..., jak mam grzywkę układać to ja pie..." - powiedziała Dagmara.

Jednak końcowy efekt metamorfoz pod okiem specjalistów zaskoczył je pozytywnie. Największe chłopczyce wyglądały bardzo kobieco. Tylko dwie dziewczyny były rozczarowane widokiem swoich nowych włosów. "Co to k... jest, to jest k... dramat" - powiedziała rudowłosa Gosia podczas nieobecności mentorek. Chyba zajmie im trochę czasu, aż przyzwyczają się do nowych wizerunków.