"Projekt Lady": pierwsza impreza w pałacu

Uczestniczka "Projektu Lady" wyznaje: "Myślałam, że sobie cyckami brodę obiję"

Na początku odcinka dziewczyny dorwały się do alkoholu stojącego w lodówce. Trunek nie smakował Dagmarze, ale powiedziała: - Obrzydliwe to było. No ale co, szkoda wyrzucić, nie marnuje się alkoholu. Alkohol rzecz święta.