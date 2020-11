Projekt Lady: Finał 5. sezonu. Kto wygrał program?

Uczestniczki nie kryły stresu. Dlatego Małgosia Rozenek załatwiła dziewczynom wsparcie. Gwiazda zaprosiła do pałacu najbliższe im osoby. Dagmarę i Marcelinę odwiedziły mamy, a Samantę starsza siostra. Wszystkie udały się na dwudniowy pobyt w SPA, żeby móc się zrelaksować. Na dziewczyny czekała równiez kolacja w towarzystwie mentorek. Do stołu zasiadły uczestniczki z bliskimi oraz Tatiana Mindewicz-Puacz i Irena Kamińska-Radomska.

Co działo się w 12. odcinku "Projekt Lady"?

Kolejnym zadaniem uczestniczek było "zrobienie najlepszego prezentu sobie i komuś". Dagmara, Samanta i Marcelina miały pomóc dzieciom, które dochodzą do siebie po różnych chorobach. Dlatego wszystkie udały się do miejsca, gdzie czekało je koszenie trawy i postawianie altanki. Dzięki temu stworzyły miejsce, w którym dzieci będą mogły odpoczywać.

"Zasługujesz na to, żeby mieć same szóstki. To będzie kosztowało dużo pracy, samodyscypliny. Nie pozwól, żeby ktoś ci mówił, co jest dla ciebie dobre i co ty możesz osiągnąć, bo to ty o tym decydujesz" - takimi słowami Tatiana podsumowała Samantę.