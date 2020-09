"Projekt Lady": Mocne wyznania. "Miałam problem z alkoholem. Tańczyłam przez jakiś czas w klubie ze striptizem"

Najpierw uczestniczki miały dotrzeć z punktu A do B – ważne było, by zrobiły to z gracją. Po drodze czekały rzeczy do zabrania – grabie, arbuz, drewno. Uczennice zastanawiały się, co z nimi zrobić, czy posłuchać poleceń przyczepionych do drzew, czy zaufać sobie. Nie było łatwo, bywało, że gracji brakowało. – Bycie damą to jest dopiero… robota – stwierdziła jedna z uczestniczek show. Panie poradziły sobie różnie. Większość przyniosła rzeczy, jedna zrezygnowała.