Program TV na Wigilię - "Kevin sam w domu", "Listy do M.", "Bumblebee", "Kapitan Marvel" [24-12-2019]

Do wyboru mamy m.in. wigilijną tradycję Polsatu, czyli film "Kevin sam w domu", polską komedię "Listy do M." oraz filmy science fiction na podstawie komiksów "Bumblebee" i "Kapitan Marvel".

Oprócz wspomnianych będzie dużo komedii. Obejrzymy m.in. "Listy do Julii", "Dlaczego on?", "To właśnie miłość", "Grand Budapest Hotel" z Judem Law i thriller "Władcy umysłów" z Mattem Damonem.