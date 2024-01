Program Michała Rachonia hitem TV Republika. Bije rekordy oglądalności

Początkowo "#Jedziemy" emitowany był na antenie TVP Info. Zmieniło się to, kiedy nowe władze przejęły kontrolę nad telewizją publiczną. Wówczas Rachoń przeniósł się do TV Republika. Jedyne co uległo zmianie to nazwa z "#Jedziemy" na "#Jedziemy. Michał Rachoń".