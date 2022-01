Prof. Mrozowski nie ma złudzeń. Reportaż o Adamowiczu to realizacja założeń Kurskiego

- Ale to przecież realizacja założeń Kurskiego: Platforma Obywatelska jest już tak zohydzona, że wystarczy tylko zarysować połączenia między faktami, żeby budować wymyśloną wersję zdarzeń. To oczywiście zadziała wobec wiernego twardego elektoratu, ale w szerokim odbiorze to nic nie zmieni. To raczej tylko dworskie umizgi. Potulni dworzanie pokazują królowi, że gotowi są posunąć się dla niego do najgorszych świństw - stwierdził.