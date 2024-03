"Problem trzech ciał" z nowym zwiastunem. Netflix wydał fortunę

Budżet jednego odcinka "Problemu trzech ciał" wynosi ok. 20 mln dol., co stawia go na równi z "Rodem Smoka" HBO. Co więcej, ekranizacja chińskiej powieści science fiction ustanowiła nowy rekord, gdyż dotychczas najdroższym serialem wyprodukowanym przez Netfliksa był "One Piece" z 17 mln dol. wydanymi średnio na odcinek.