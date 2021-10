"Prince Charming". TVN-ie ocknij się, masz perełkę!

Trzynastu chłopaków mieszkających razem w willi w Hiszpanii. To kilkanaście różnych osobowości, typów urody, historii i jedno marzenie - prawdziwa miłość! Tej ostatniej szuka także Książę (Jacek Jelonek), czyli tytułowy bohater programu. Mieszka w tym samym domu, co reszta mężczyzn, ale to do niego należy decyzja, kto opuści willę, a kto zostanie i... otrzyma jego serce.