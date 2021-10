"Prince Charming". Jacek Jelonek początkowo wcale nie chciał być księciem. Dlaczego zmienił zdanie?

Więc wydaje mi się, że ludzie, oglądając ten program, poczują jakąś więź z uczestnikami. Słuchając ich historii o coming oucie, o reakcjach rodziny i przyjaciół, nabiorą odwagi i poczucia, że to nie jest nic złego. Każdy ma swój czas, by zrobić coming out, nie trzeba się spieszyć. Mam nadzieję, że ten program dotrze do osób, które nie są pewne swojej orientacji, albo wiedzą, że są gejami, ale boją się, bo nie mają żadnego przykładu i odniesienia w mediach. Na pewno gdy ktoś napisze do mnie na Instagramie i poprosi o poradę, będę starał się go wesprzeć najlepiej jak będę umieć.