"Prince Charming": Paweł nie może znieść Jonathana. "Bardziej przypominasz mi kobietę niż faceta"

- Zawsze bałem się wybrać na Paradę Równości, bo sobie wyobrażałem, że tu idzie parada, a tam stoją i wyzywają, rzucają kamieniami. Nie zdawałem sobie sprawy, że tam jest tyle pokoju i miłości. Każdy powinien pójść i przekonać się sam tak jak ja. Problemem jest to, że na platformie jedzie drag queen, ale co z tego? To jest strój artystyczny, to tak jak w teatrze aktor nakłada strój i drag queen jest dla mnie tym samym - wyjaśnił Paweł.