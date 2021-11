"Prince Charming": Jelonek o seksie w programie. "Trochę byłoby głupio, żebym z każdym poszedł do łóżka"

Jacek Jelonek to dżentelmen, o którego względy walczy 13 kandydatów w programie "Prince Charming". Uczestnicy robią wszystko, by umówić się z księciem na randkę, a później się do niego zbliżyć. Nielicznym się ta sztuka jednak udaje. W gronie tych szczęśliwców są razie Marek i Oliwer, którym udało się pocałować Jacka. Nie ma jednak co ukrywać. Widzowie, rozochoceni miłosnymi uniesieniami uczestników, liczą, że w programie dojdzie do czegoś więcej. Czy się doczekają?