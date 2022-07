Prezydent musi podjąć decyzję. Rada Mediów Narodowych zawieszona

- Rada ma się składać z pięciu osób, z czego dwie powoływane są przez prezydenta. Pan prezydent mógł jeszcze na jakiś czas – nie dłuższy niż dwa miesiące – powierzyć mi pełnienie tej funkcji w dalszym ciągu, ale nie powierzył. Czyli: miejsce jest nieobsadzone i nie wiem, co to tak naprawdę oznacza. Czy to, że RMN nie istnieje, bo tak może wynikać z Ustawy? Czy też istnieje, ale w składzie, który jeszcze bardziej ogranicza siły inne niż PiS - ocenił Braun w rozmowie z Wirtualnymi Mediami.