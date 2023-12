Prezes TVP Tomasz Sygut podzielił się komentarzami na temat "19:30". Nie tylko komplementy

W swoim liście Sygut odniósł się także do najistotniejszego aktualnie programu nowej Jedynki. "Dziękuję za setki wiadomości z gratulacjami, ale też konstruktywnymi uwagami. Program będzie jeszcze lepszy, jeśli tylko zaczniemy go przygotowywać w normalnych warunkach" - można przeczytać w liście. Przypomnijmy, że program jest nagrywany w obiekcie wynajętym od ZPR Media z uwagi na obawy o sabotaż. "Wczoraj usłyszałem, że program '19.30' był rzetelny, ale ... trochę nudny. To wymarzona opinia. Program informacyjny w publicznej telewizji nie jest miejscem na fajerwerki, tanie granie na emocjach, a już na pewno nie miejscem na nagonkę, kłamstwa i manipulacje. Telewizja publiczna wraca do swoich widzów" - zapowiedział.